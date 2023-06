Lite per l’eredità degenera in minacce: interviene la polizia

Il problema era la divisione dello stabile dove abitavano

Una lite per l’eredità è degenerata in minacce. Per questo gli agenti della Polizia di Spoleto sono dovuti intervenire per un’animata lite tra vicini di casa. Giunti sul posto, gli operatori, hanno preso contatti con il richiedente che, sentito in merito all’accaduto, ha raccontato che, ultimamente, i rapporti con il vicino di casa si erano fatti sempre più tesi a causa di un contenzioso riguardante la divisione ereditaria dello stabile in cui entrambi vivono.

La lite e le minacce

Ha poi raccontato che quel pomeriggio, dopo l’ennesima lite, la discussione era degenerata e il vicino, dopo essere entrato nella sua proprietà, l’aveva minacciato. L’uomo si era poi allontanato. A quel punto gli agenti, constatato che l’uomo non era più presente, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno avuto esito negativo.

La piattaforma Scudo

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno quindi inserito l’evento nell’applicativo SCUDO e invitato il richiedente a richiamare in caso di necessità, informandolo, inoltre, delle proprie facoltà di legge.