Lite ad Assisi, interviene la Polizia di Stato - Tuttoggi.info

Lite tra più persone, interviene la polizia che – rispondendo alla chiamata di una donna – è arrivata in un’abitazione al cui esterno c’era un uomo – successivamente identificato come un cittadino albanese di 34 anni – disteso a terra. Dopo avergli prestato soccorso e aver chiamato il personale del 118, i poliziotti del commissariato di Assisi hanno sentito la richiedente.



La donna ha spiegato che il 34enne, unitamente ad alcuni amici, aveva suonato insistentemente al suo citofono intimandole di scendere; dopo un primo rifiuto la donna e il marito hanno raggiunto l’uomo che, in escandescenza, li aveva aggrediti e percossi. Gli amici del 34enne hanno invece raccontato di essere arrivati a casa della coppia per chiarire alcune situazioni pregresse e che, nell’occasione, erano stati aggrediti. A quel punto i poliziotti, riportata la calma dopo la lite, hanno verificato l’eventuale possesso di armi da parte dei contendenti, approfondimenti che hanno avuto esito negativo. Il fatto è stato inserito nell’applicativo scudo.