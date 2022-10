L'istituto comprensivo Spoleto 2 si prepara agli ErasmusDays - Tuttoggi

Quest’anno, quindi, anche per l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 si apriranno le porte degli ErasmusDays, un’avventura che vedrà il 13 e 14 ottobre gli studenti coinvolti in attività didattiche finalizzate a fare conoscere a tutti gli alunni della primaria e della scuola secondaria di 1° grado, il programma Erasmus+ e le attività che verranno realizzate nel primo anno di mobilità per l’Istituto. Sarà un’importante occasione per riflettere sull’importanza dell’internazionalizzazione della scuola, per promuovere negli alunni la consapevolezza interculturale e una cittadinanza globale. Gli studenti realizzeranno video, loghi, prodotti multimediali che saranno pubblicizzati sul sito della scuola https://icspoleto2.edu.it/ e sui social, per disseminare tale progetto tra le famiglie e al territorio.

L’evento “IC SPOLETO2: La nostra nuova avventura Erasmus +” è stato registrato sul sito ufficiale dell’#Erasmusdays al quale si rimanda per maggiori informazioni https://www.erasmusdays.eu/

L’iniziativa #ErasmusDays è stata lanciata nel 2017in occasione dei 30 anni del Programma Erasmus dall’Agenzia nazionale francese insieme a un piccolo gruppo di Agenzie nazionali partner, tra cui l’Agenzia Indire, e ha riunito tutti i gruppi di stakeholder – studenti, insegnanti, genitori, associazioni, rappresentanti locali, giornalisti, ecc. – con un successo crescente di anno in anno: nel 2021, 5.670 eventi in 67 Paesi. L’Italia è da sempre fra i primi cinque Paesi per partecipazione!