Lisi – Matos, il Perugia inguaia il Crotone | Pagelle

Seconda vittoria al Curi per i ragazzi di Alvini, che però perde di nuovo capitan Angella per infortunio | Ottima prova di Segre

Con un gol per tempo, di Lisi e di Matos (alla sua prima rete con il Grifo sul petto), il Perugia conquista la seconda vittoria in casa e inguaia il Crotone.

Dopo un avvio sornione, nel quale comunque concede poco agli ospiti, il Perugia colpisce con una splendida azione corale: pressing su Molina, Segre gli ruba palla e serve Santoro per l’imbucata a De Luca; il centravanti, spalle alla porta, serve l’accorrente Lisi che supera Festa in diagonale.

Pochi minuti per gioire e si ferma capitan Angella, per infortunio.

Nella seconda frazione, quanto si attende la reazione del Crotone, è il Perugia ad alzare il ritmo e mettere sotto pressione la difesa ospite, che a più riprese si incarta, riuscendosi però a salvare.

Grifoni a centimetri dal raddoppio con una punizione di Burrai che poi, ammonito, lascia il campo. Il metronomo del Perugia, diffidato, salterà la partita con il Cittadella.

I cambi di Alvini danno energie per il finale: Ferrarini serve Segre (ottima la sua prestazione) che mette dentro un pallone dalla destra sul quale Matos colpisce in acrobazia.

Tabellino e pagelle

Perugia – Crotone 2-0

36′ pt Lisi (P), 41′ st Matos (P)

Perugia: Chichizola 6.5, Sgarbi 7, Angella 6.5 (42′ pt Curado 7), Dell’Orco 6.5, Falzerano 6 (38′ st Ferrarini 7), Segre 7.5, Burrai 6 (28′ st Kouan 6), Santoro 6.5, Lisi 7 (38′ st Righetti sv), De Luca 7 (38′ st Vanbaleghen sv), Matos 7.5. All. Alvini 7. A disp.: Fulignati (GK), Righetti, Gyabuaa, Murano, Murgia, Ghion, Vanbaleghem, Bianchimano, Kouan, Ferrarini, Zanandrea.

Crotone: Festa 6, Sala 5, Paz 5, Canestrelli 6, Benali 5.5 (22′ st Zanellato 6), Donsah 5, Molina 5, Borello 5 (1′ st Maric 5.5), Vulic 5 (15′ st Estevez 5.5) Mulattieri 6, Kargbo 5 (22′ st Oddei 5.5). All. Marino 5. A disp.: Pasqua (GK), Saro (GK), Cuomo, Mondonico, Rojas, Giannotti, Nedelcearu, Schirò.

Arbitro Daniele Minelli di Varese (assistenti Cecconi-Vigile; IV uomo Carella; var Camplone; avar Fiore).

La partita dei Grifoni

Chichizola 6.5: attento nelle poche incursioni degli ospiti. Brividi per una giocata coi piedi su Mulattieri prima del vantaggio del Perugia

Sgarbi 7: sta trovando sicurezza e Alvini si fida di lui. Con l’uscita di Angella si piazza al centro della difesa per fermare le sporadiche incursioni del Crotone.

Angella 6.5: nei minuti finali del primo tempo si tocca la coscia ed alza bandiera bianca. La speranza è che il capitano, al rientro da un infortunio, abbia deciso di fermarsi precauzionalmente. Brutta tegola per Alvini, perché con lui al centro la difesa del Perugia è tutt’altra cosa (42′ pt Curado 7: entra e contribuisce a blindare il risultato)

Dell’Orco 6.5: una sola sbavatura che mette i brividi, nel secondo tempo, all’interno di una prestazione di sostanza. Si mette sul braccio la fascia di capitano all’uscita di Angella.

Falzerano 6: dalle sue parti si spinge di più, anche se le incursioni offensive sono limitate nel primo tempo. Nella ripresa cala vistosamente e Alvini lo cambia (28’ st Ferrarini 7: forze fresche sulla fascia destra, da dove arriva la giocata che libera Segre per l’assist del raddoppio)

Segre 7.5: il migliore in campo del Perugia, per qualità e sostanza. Prima ruba il pallone che porta al vantaggio di Lisi. Poi si propone sulla fascia destra per l’assist a Matos.

Burrai 6: cercare di imbastire una trama offensiva che il Perugia, nel primo tempo, fatica a costruire. Sfiora il set con una punizione che meritava maggior fortuna. Prende un cartellino e, diffidato, salterà il Cittadella. Alvini lo toglie per evitare di restare con un uomo in meno e per sfruttare l’energia di Kouan (28’ st Kouan 6: entra quando c’è da fare legna a centrocampo, per cercare anche di sfruttare il contropiede. E lui fa il suo)

Santoro 6.5: buona prestazione del ragazzo, che sta crescendo. Sua l’imbucata per De Luca in area, che porta al vantaggio del Perugia.

Lisi 7: Per Alvini è una sicurezza, al di là di qualche problema fisico che aveva fatto abbassare i giri al motorino del Grifo. Che torna a macinare km sulla fascia destra. Non è ancora al meglio, ma stavolta si fa trovare pronto all’appuntamento che spiana la partita verso la vittoria. (38’ st Righetti sv: minuti finali per dare il cambio a un Lisi stremato e difendere il risultato).

De Luca 7: non va a segno, ma si capisce perché Alvini lo ha voluto al centro dell’attacco del suo Perugia. Fa da boa per l’accorrente Lisi, servendogli un pallone d’oro che l’esterno non sbaglia. Mette costantemente sotto pressione i difensori del Crotone, che spesso vanno nel pallone. Si vede murare dalla faccia di sala una sua conclusione destinata in rete (38’ st Vanbaleghen sv).

Matos 7.5: prima rete in biancorosso per il brasiliano, la ciliegina di una prestazione che era stata comunque molto convincente. Sempre pericoloso con la sua tecnica e la sua velocità. Finalmente anche sotto porta.

All. Alvini 7: Il Perugia conquista con merito la seconda vittoria al Curi e cancella la brutta prestazione di Como. Merito anche dell’allenatore, che ha chiesto pazienza ai suoi anche dopo l’avvio in una partita difficile. Azzecca i cambi, anche nel tempo.