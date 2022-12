Lisbona: aumenta l'offerta di voli e di servizi per il deposito bagagli - Tuttoggi

I servizi di deposito bagagli

Parallelamente all’incremento relativo ai voli, è possibile notare come anche i servizi di deposito bagagli a Lisbona siano sempre più diffusi, dato che permettono di scoprire le bellezze della città senza dover portare con sé le valigie.

Attualmente, è possibile trovare le soluzioni più vicine alla propria area di interesse anche online, grazie ad apposite piattaforme specializzate con cui svolgere ogni operazione in pochi click.

Per avvalersi di un servizio altamente professionale il consiglio è quello di prenotare un deposito bagagli a Lisbona con Bounce, che copre in modo capillare tutte le principali aree strategiche della città.

In particolare, è possibile lasciare le borse presso hotel, esercizi o centri commerciali, che talvolta sono aperti anche 24 ore su 24, così da beneficiare del servizio anche nelle ore serali e notturne.



Le bellezze di Lisbona: dal Castello di Sao Jorge alla Torre di Belém

Tra i monumenti d’interesse più visitati di Lisbona c’è di certo il Castello di Sao Jorge, che sorge su un colle quasi dominando la città: eretto dai Mori nell’anno 1.000, fu restaurato numerose volte, specie a seguito di grandi terremoti durante i secoli.

All’interno vi è una mostra permanente dedicata a tutti i reperti archeologici relativi alla città, nonché luoghi come ristoranti e locali dove trascorrere ore piacevoli. La vista panoramica, dopo aver visitato le aree verdi, è praticamente d’obbligo.

Non lontano dalle rive del fiume Tago vi è la piazza principale di Lisbona, Praça do Comércio, dove nel XVI secolo sorgeva anche il Palazzo Reale. Dopo il forte terremoto che la colpì, la piazza fu restaurata e divenne proprio centro di commerci e scambi internazionali. Ad oggi, vi sono edifici bassi che ospitano gli uffici governativi e il suggestivo Arco da Rua Augusta, oltre a una statua in bronzo del re José I.

Molto amata è anche la Cattedrale di Lisbona, dai tratti sia gotici che romanici, che fu costruita sui resti di una moschea ad opera del primo re della città, simboleggiando così il ritorno al Cristianesimo.

Una delle prime cose che colpisce una volta entrati, è di certo l’ostensorio in oro massiccio, ma si possono ammirare anche il duecentesco presepio di Machado de Castro, le tombe del re Alfonso IV e della regina Dona Brites e un chiostro risalente al 1300.

Si staglia sul mare in una visione davvero maestosa e suggestiva: si tratta della Torre di Belém, ai piedi della quale c’è anche un quartiere che porta lo stesso nome. Si trova in posizione meno centrale rispetto ai luoghi più nevralgici della città, ma offre una vista unica e rilassante, oltre che rappresentare il punto di partenza di uno dei viaggi fondamentali di Vasco de Gama. È stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Infine, dichiarato ugualmente Patrimonio dell’Umanità è il Monastero dos Jeronimos, dalla facciata con attraenti sfumature gotiche, nel quale ammirare anche il chiostro, la chiesa di Santa Maria e i maestosi e decorati portoni d’ingresso.