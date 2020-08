Lirico Sperimentale, a Scheggino grande serata all'Opera - Tuttoggi

Dopo il successo di “Una serata all’opera” nel cortile interno di Palazzo Collicola a Spoleto, di Piazza Aldo Moro a Cascia e di Piazza Santa Marina a Castel Ritaldi, tornano sul palcoscenico domani – lunedì 17 agosto 2020, ore 21.30 in Piazza Carlo Urbani a Scheggino – le voci vincitrici del Concorso Comunità Europea per Giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” (ed. 2019 e 2020).

Il ricco programma – pensato per l’occasione dal maestro Mariachiara Grilli – proporrà diversi brani da Le nozze di Figaro e Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, dalla Carmen di George Bizet, da Les Contes d’Hoffmann di Offenbach e dalla Lakmé di Léo Delibes.

Protagonisti della serata le voci del baritono Alan Starovoitov – che interpreterà Figaro e Don Giovanni, gli unici personaggi maschili in scena, se non si considera il giovane Cherubino di Magdalena Urbanowicz; il soprano Zuzana Jeřábková nel ruolo di Zerlina; Chiara Boccabella che sarà Susanna nel duetto con Tosca Rousseau – nei panni della Contessa di Almaviva – e Giulietta nel duetto con Dyana Bovolo – nei panni di Nicklausse; Silvia Alice Gianolla che interpreterà prima la seducente Carmen, insieme a Giorgia Teodoro nei panni di Micaela, e poi la serva Malikka nel celebre duetto Dôme épais le jasmin,con Vittoria Magnarello nel ruolo di Lakmé.

La serata è in collaborazione con il Comune di Scheggino,nell’ambito del progetto Canto per Spoleto e per la Valnerina.

L’evento è a ingresso gratuito.

Ricordiamo al gentile pubblico che è necessario presentarsi muniti di mascherina, almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, al fine di poter effettuare le rilevazioni previste dalle disposizioni anti Covid-19.

La Stagione e il Corso sono resi possibili grazie al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini.

