Lions club Spoleto, Luisa Angelini Paroli è la nuova presidente - Tuttoggi

Succede a Giuseppe Benedetti del Rio

Giovedì 1 luglio, nella cornice del giardino dell’hotel dei Duchi, dopo un lungo periodo di restrizioni, i soci del Lions club Spoleto si sono ritrovati per il passaggio ufficiale di consegne. Sarà Luisa Angelini Paroli a guidare il sodalizio nella prossima annata lionistica appena iniziata.

Nel suo intervento di saluto il past president Giuseppe Benedetti del Rio, ha ricordato i services realizzati dal club, tutti prevalentemente incentrati a poter dare una mano per affrontare le emergenze sanitarie e sociali provocate dal Covid-19. A marzo 2020 il club, fra i primi ad intervenire, ha donato mascherine al reparto di Oncoematologia di Spoleto, convogliando in seguito le forze del sodalizio per l’acquisto di due macchinari sanitari da destinare sempre al nosocomio cittadino per affrontare le sempre più gravi emergenze mediche. Il secondo macchinario è stato acquistato anche con la collaborazione di alcuni club e soci del distretto 108L, che hanno voluto condividere l’iniziativa unendo loro donazioni e condividendo lo spirito lionistico.

Il club ha dedicato attenzione anche alle famiglie del territorio, donando cards prepagate per acquisto di generi alimentari, distribuite tramite la Caritas e le parrocchie della città. Infine, ha ricordato Benedetti del Rio, che proprio a causa del particolare momento è stato chiamato a guidare il club per due annate, non è mancato il sostegno al patrimonio artistico e culturale della città, con già manifestato interessamento del club per interventi di restauro di monumenti e opere d’arte. Riconfermata anche la vicinanza al Festival dei due Mondi, di cui l’associazione è mecenate.

La presidente Angelini Paroli, ricevuto “ il martelletto”, tradizionale simbolo del passaggio di consegne, presa la parola, ha evidenziato come i mesi appena trascorsi hanno stravolto le vite di tutti, bloccati in casa da un “nemico invisibile” che, non solo ha limitato la libertà ma ha portato via anche tanti affetti ed amici “fra cui – ha ricordato – il nostro socio Alberto Ciri e suo fratello Francesco, Lion del club di Foligno“.

Ha poi proseguito formulando al club l’augurio che si possa tutti ripartire, “riprendendo in mano le proprie vite con più attenzione per il prossimo e per il bello che ci circonda“. La neo presidente, per parte sua, proseguirà i services avviati dal club e dal distretto, oltre ad aver già preannunciato gli ulteriori programmi che a breve condividerà con il club per poterli insieme realizzare nei prossimi mesi.

Apprezzamento della presidente del club Lion padrino anche ai giovani del Leo club, che hanno condiviso la serata celebrando insieme anche il loro “passaggio della campana” dal presidente Andrea Alessandro Verdiani alla neo Presidente Camilla Morichelli. La piacevole serata si è conclusa con la presentazione dei componenti dei due consigli direttivi, Lions e Leo, che coadiuveranno le due presidenze, entrambe “rosa”, nella annata appena avviata.