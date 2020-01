Lions Club Orvieto dona un Saturimetro pediatrico al "Santa Maria della Stella" - Tuttoggi

Il Lions Club ha donato nei giorni scorsi un saturimetro al reparto di Pediatria dell’ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto. Si tratta di un apparecchio importantissimo per monitorizzare i piccoli pazienti sia in sala parto che durante la degenza.

La responsabile della Struttura di Pediatria dottoressa Elena Neri ringrazia l’associazione per il gradito dono che sarà utile per misurare in modo non invasivo la quantità di ossigeno nel sangue

Il reparto di Pediatria di Orvieto, in occasione delle festività natalizie, è stato visitato anche da Babbo Natale grazie all’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto che ha regalato un sorriso ai bambini ricoverati distribuendo giocattoli per allietare la loro permanenza .