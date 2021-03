Lions Club Foligno dona contributo per famiglie in difficoltà di Montefalco

L'incontro tra il sindaco Titta e il presidente Lions

L’emergenza sanitaria aumenta i casi di difficoltà, così lo sforzo degli enti pubblici a far fronte alle necessità. Montefalco non è esente da questa tendenza: “La Pandemia ha purtroppo accentuato quelle che erano le difficoltà socio-economiche legate già alla crisi economica in atto. La mancanza di lavoro, l’impegno di molte famiglie per i più piccoli costretti alle lezioni a distanza, cosi come quello verso le persone anziane, sta da tempo mettendo a dura prova molte realtà“, dice il sindaco Luigi Titta.

Il gruppo

Una situazione che a Montefalco è gestita con i Servizi sociali del Comune, la Caritas e altre associazioni che supportano la comunità “con contributi statali e regionali e non ultimi quelli provenienti da varie Associazioni”.

Il contributo del Lions Club Foligno

In questo senso il sindaco Luigi Titta , ha ricevuto la visita del Presidente dei Lions Club di Foligno , avv. Angelo Mancini, accompagnato dalla Dott. Maria Giulia Cirenei , i quali a nome dell’associazione Lions Club Foligno, hanno donato a questo Comune un contributo per il supporto alle famiglie in difficoltà. “Da sempre l’importante attività del Lions Club di Foligno è rivolta al sostegno delle fasce più deboli del territorio e alla raccolta fondi per progetti utili alla collettività attraverso la sua potente rete associativa. Un grande ringraziamento – dice il Sindaco di Montefalco – va ancora una volta al Lions Club di Foligno per la donazione effettuata, sarà nostra cura provvedere alla distribuzione delle risorse. Non è infatti la prima volta che i Lions Club di Foligno si adopera con iniziative per questo Comune e questo oltre che farci sentire onorati ci impone sempre un sentito e forte ringraziamento all’Associazione.”