L'inflazione torna positiva a Terni, sale il prezzo di broccoli e cavoli - Tuttoggi.info

A ottobre, a Terni, l’inflazione raggiunge il +0,5%, tornando positiva dopo la flessione di settembre.

Si rialzano, stando al bollettino di ottobre diffuso dai Servizi Statistici del Comune di Terni, i prezzi dei prodotti alimentari, più cari dell’1,3% rispetto a settembre, e del 2,3% rispetto a ottobre 2023. In particolare, rincari sostanziosi si sono registrati per gli ortaggi, con punte anche superiori al 30% per zucchine, broccoli, cavoli e altra verdura di stagione.

Il prezzo della frutta, invece, continua a diminuire, anche in considerazione del calo di domanda che si registra sul mercato da parte delle famiglie.

Come annunciato anche a livello nazionale, sempre in crescita i prezzi di cacao e caffè (+8,8% e +16,6% rispetto allo scorso anno). In diminuzione il prezzo dello zucchero.