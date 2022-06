L’industria aerospaziale umbra protagonista dell’evento a Palazzo Trinci - Tuttoggi

Al convegno sono intervenuti la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, il Presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti, il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni e l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Michela Sciurpa.

“Abbiamo voluto dedicare una giornata alle aziende umbre impegnate nei settori di aeronautica, aerospazio e difesa – ha sottolineato il Presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti – per valorizzare le capacità e competenze tecnologiche esistenti nel nostro territorio. L’Umbria vanta oltre un secolo di attività industriale in campo aerospaziale e le aziende del Cluster sviluppano una notevole varietà di competenze negli ambiti della meccanica di precisione, dell’elettronica e dello sviluppo software. Condividere progetti e strategie è fondamentale per favorire la crescita di un comparto di eccellenza, che si caratterizza per dinamismo e capacità di innovazione. Il Cluster sta portando avanti iniziative per consolidare sinergie tra imprese, istituzioni, Università e centri di ricerca, ITS e scuole con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’industria aerospaziale, per continuare ad affrontare con successo le evoluzioni del mercato internazionale”.

“Il Cluster umbro dell’aerospazio – ha evidenziato il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli – è stato uno dei primi costituiti a livello nazionale e rappresenta un modello per quelli che stanno nascendo. Il successo dipende dal dinamismo delle imprese che ne fanno parte e dal forte legame tra pubblico e privato. È necessario attivare nuovi progetti di collaborazione, con particolare riferimento al trasferimento tecnologico, rafforzando risorse e competenze e facendo rete con gli altri Cluster nazionali”.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista e docente universitario Gregory Alegi che ha ripercorso la storia dell’aeronautica in Umbria, sono stati analizzati trend, prospettive e proiezioni dei mercati internazionali e approfondite le filiere nazionali e locali con gli interventi di Cristina Leone, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA), Angela Natale, Presidente di Boeing Italia, Marco Silvano, Responsabile Government Affairs and Funding di Avio Aero, Francesco Langella, Generale Ispettore Capo dell’Aeronautica Militare, Salvatore Mazzarella, Procurement Plant Equipment and Services Leonardo e Maurizio Madiai, Responsabile Aerospazio AIAD.

L’evento, realizzato nell’ambito delle celebrazioni per il decennale del Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio, ha evidenziato il rapporto consolidato di collaborazione con Regione Umbria e Sviluppumbria che conferma il carattere strategico del Cluster umbro per il territorio regionale e che, il prossimo luglio, li vedrà impegnati insieme al Farnborough International Airshow 2022, la principale fiera internazionale del settore.

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha sottolineato nel suo intervento l’importanza strategica del settore per l’economia regionale, evidenziando come “l’Umbria si è ritagliata nel corso del tempo uno spazio significativo in una filiera molto complessa come quella dell’aerospazio. Il Cluster umbro ha un ruolo fondamentale in questo percorso e come amministrazione continueremo a sostenere questo che è un modello di successo anche per altri Cluster”.

L’Assessore Michele Fioroni è intervenuto in merito a come le politiche dell’innovazione possano supportare settori ad elevato contenuto tecnologico, come l’aerospazio, e ha evidenziato che “in Umbria abbiamo un livello di eccellenza tale nella realizzazione di alcuni componenti, che ha protetto la filiera anche in questo momento di crisi. Le nostre imprese non soffrono l’effetto sostituzione e questo carattere strategico va supportato con politiche mirate”. L’assessore Fioroni ha inoltre aggiunto che “nella nuova programmazione implementeremo un approccio nuovo, che accompagni la maturazione dell’innovazione in tutti i suoi step. Una politica concretamente vicina alle esigenze delle imprese che fanno della ricerca il proprio motore di crescita, e in questo processo il confronto continuo con attori come il Cluster è fondamentale”.