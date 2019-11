L’Imprenditore Massimo Asciutti alla guida del Kiwanis Club Terni

Il Kiwanis Club Terni ha festeggiato il passaggio della campana tra il Past President Massimo Sabatini e il Presidente Massimo Asciutti, alla presenza del Luogotenente Governatore Luciano Binnella e il Past LTG Carlo Vernelli. Nel corso della cerimonia il Past President ha riassunto i Service Distrettuali e di Club portati a termine nello scorso anno sociale 2018/2019.

Il convegno del Service Distrettuale dal titolo #epilessiaNONmifaipaura, svolto presso la scuola superiore IPSIA-CPIA “S. Pertini” di Terni è stato indubbiamente il Service di maggior impatto organizzato sul territorio, patrocinato dal Comune di Terni, Provincia di Terni e in collaborazione con il coordinamento di Educazione Fisica dell’USR.

Oltre cento alunni in rappresentanza di tutte le scuole superiori e Licei della città di Terni hanno potuto ascoltare le relazioni del Dott. Domenico Frondizi Neurologo Responsabile Servizio di Neurofisiopatologia Azienda Osp. S.M.di Terni e Consigliere LICE per la regione Umbria. Del Dott. Francesco Bonini Medico Legale Dirigente U.O. ASL2 Terni. Del Prof. Ing. Giuseppe Mascio RSPP IPSIA-CPIA “S. Pertini” di Terni. Convegno pubblicato sulla rivista Kiwanis.org e mandato in onda nel TG3 dello scorso 19 febbraio.

Tra le altre numerose iniziative e Service in cui i soci del Kiwanis Club Ternano si sono impegnati hanno riguardato gli stili di vita, l’obesità infantile, il cyberbullismo, i pericoli della rete internet. Tutti volti ad una maggiore consapevolezza nelle scelte che i bambini e gli adolescenti si trovano ad affrontare nel loro quotidiano. Rinnovando l’impegno ai Service per questo nuovo anno sociale, il Presidente Massimo Asciutti ha illustrato il programma del nuovo anno sociale.

Nel nuovo direttivo fanno parte Dr. Franco Vernelli Vice Presidente, Dr. Stanislao Mattace Presidente Eletto, Dr. Massimo Sabatini Past President, Nicola Barbuto Segretario, Dr. Roberto Begliomini Tesoriere. Consiglieri: Dott.ssa Nivella Suadoni, Dr. Paolo Massoli, Prof. Marco Gatti, Sig.ra Graziella Ragni, Avv. Leonora Piermarini e l’Avv. Lorenzo Piermarini.

Il Kiwanis International – fondato il 21 Gennaio 1915 a Detroit, Stati Uniti – è la Federazione Internazionale di circa 16.000 Club di Servizio sparsi in 82 Paesi ed Aree geografiche, i cui soci (oltre 600.000). Assieme ai giovani dei K-Kids, Builders Club, Key Club, CKI e Aktion Club, il Kiwanis conta su oltre 600.000 soci, dando vita ad un grande network mondiale di talenti, competenze ed esperienze che operano per edificare una migliore società intraprendendo le opportune azioni sociali e culturali e, in pari tempo, perseguendo l’amicizia tra le persone. Il termine Kiwanis deriva dall’espressione degli Indiani d’America “Nun-Kee-Wan-Nis” che significa “conoscersi meglio e lavorare insieme”. “We Build” cioè “Noi costruiamo”, è il motto adottato dal Kiwanis, al quale si è di recente aggiunto quello di “Serving the children of the world”.

