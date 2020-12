I limoni di Villa fidelia donati alla Caritas diocesana di Foligno

I limoni, frutto delle piante della Limonaia di Villa Fidelia di Spello donati alla Caritas di Foligno. Nella giornata odierna addetti della Provincia di Perugia, proprietaria della Villa secentesca, si sono recati nella sede folignate della Caritas per consegnare questi agrumi.

Il ringraziamento di Masciotti

Il direttore Mauro Masciotti nel ringraziare la Provincia per questo gesto, ha spiegato che li donerà a sua volta all’Emporio della solidarietà dove ogni giorno vi s recano molte persone bisognose, inoltre “li consegneremo a domicilio a quanti, per varie ragioni, non possono uscire dalle loro abitazioni.

Le Istituzioni

Il presidente della Provincia Luciano Bacchetta e il sindaco di Spello Moreno Landrini hanno commentato come “sia un piccolo gesto dal grande valore simbolico. Donare frutti in segno di speranza mai come in questo momento che stiamo vivendo assume un significato che va aldilà del valore materiale”.