Liceo "Sansi-Leonardi-Volta", inaugura la mostra “Sulle orme di Achille Sansi” - Tuttoggi.info

La mostra di venerdì 15 dicembre è la tappa conclusiva di un percorso di alternanza scuola lavoro durato due anni,



Venerdì 15 dicembre alle ore 16.00 presso Palazzo Toni, in piazza Carducci 1, sede del Liceo “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, inaugurerà la mostra “Sulle orme di Achille Sansi”. L’evento è la tappa conclusiva di un percorso di alternanza scuola lavoro durato due anni, durante il quale, grazie alla stretta collaborazione tra scuola, Archivio di Stato di Perugia-sezione di Spoleto e Amministrazione comunale- Biblioteca “Giosuè Carducci”, gli studenti hanno potuto indagare la figura poliedrica del Barone Achille Sansi (storico, poeta, archivista, esperto d’istruzione e cultore dei Beni Culturali).

Il progetto è stato realizzato in occasione del bicentenario della nascita di Achille Sansi, in considerazione dell’impegno che egli spese per l’istituzione del liceo ginnasio della città e per il fatto che la scuola è a lui intitolata.

La mostra espone una selezione di documenti che testimoniano la ricca e varia attività di Achille Sansi, ingegno veramente multiforme, e offre una panoramica dei luoghi in cui egli è vissuto e ha lavorato.

Accompagneranno i visitatori durante la visita alla mostra gli studenti che hanno portato avanti il progetto. La realizzazione dell’iniziativa, infine, è stata anche l’occasione per creare uno spazio espositivo permanente all’interno della scuola.

“Sono molto contento – dichiara il Dirigente Mauro Pescetelli – di aprire la scuola alla città per mostrare il ricco lavoro svolto dai nostri studenti per celebrare una figura di primo piano del panorama culturale spoletino e non solo; la visita sarà l’occasione per vedere la scuola e incontrare i docenti e i loro studenti”.