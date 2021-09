Liceo Jacopone, ristrutturata la sede di via Roma. Lavori avviati a giugno

Lavori avviati a giugno dopo la conclusione dell'anno scolastico falcidiato dal Covid

Al rientro in classe gli studenti del Liceo Jacopone da Todi troveranno nella sede di via Roma l’aula di informatica imbiancata e con nuova pavimentazione essendo stati appena ultimati i lavori di consolidamento strutturale avviati in urgenza lo scorso giugno, al termine dell’anno scolastico, a seguito di sopralluogo dei funzionari di ETAB che, nella consueta ispezione sullo stato degli immobili, hanno riscontrato importanti lesioni alla volta del Liceo Jacopone (sede di Via Roma) in corrispondenza di una delle due vie di esodo sottostanti detta aula sita al piano primo, attivandosi prontamente per dare immediata risposta alla criticità rilevata.

Lavori completati in sicurezza

Grazie al costante impegno di tutto lo staff di Etab-La Consolazione, alla collaborazione con il Comune di Todi e grazie all’intervento dello studio tecnico incaricato Biondini & Corradi e della ditta RICA Srl, impresa costruzioni e restauro di Fabio Alunni aggiudicataria dell’intervento in urgenza, è stato possibile completare i lavori per la riapertura in sicurezza del nuovo anno scolastico.