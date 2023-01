Libri antichi di Norcia restaurati, presentato a Spoleto il recupero - Tuttoggi

Compromessi dal tempo e dall’uso, i codici pergamenacei, appartenenti al fondo antico della biblioteca comunale Carducci di Spoleto, presentano un apparato decorativo articolato e curato nel dettaglio e vennero prodotti nel centro scrittorio dell’Abbazia di Sant’Eutizio (Preci), uno dei complessi monastici più antichi in Italia.

Dal dicembre 2016, a seguito della sequenza sismica del 24 agosto, il patrimonio del fondo antico e della sezione locale della biblioteca di Norcia “San Benedetto” è stato depositato temporaneamente presso la biblioteca comunale “G Carducci” di Spoleto, per garantire sia la conservazione del patrimonio sia la sua accessibilità.

“Il restauro di questo vasto patrimonio librario e la comune volontà di Spoleto e Norcia stanno rendendo possibile un lavoro di recupero di grande importanza, che permetterà di restituire un valore culturale prestigioso alla comunità umbra e nazionale – ha dichiarato l’assessore Danilo Chiodetti, presente all’incontro insieme all’assessore Giovanni Angelini Paroli – La nostra città è sempre più centrale nell’opera di ricovero e restauro dei beni culturali, un elemento che non solo definisce maggiormente l’identità del nostro territorio, ma che consente anche di continuare a garantire un’attività delicata e fondamentale per la Valentina e per l’Umbria“.

“Questi 15 volumi del Fondo Reguardati rappresentano una parte del vasto e pregiato patrimonio archivistico di cui dispone la nostra città. Ringraziamo la Studio Crisostomi per il pregiato lavoro svolto, la dott.ssa Giovanna Gubbini e la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria da lei diretta e la Biblioteca di Spoleto che hanno consentito in tutti questi anni la possibilità di consultare tutto il nostro patrimonio attualmente depositato a studenti, studiosi e cittadini. Continuiamo a lavorare per riportare a Norcia il nostro patrimonio librario e in una sede adeguata e sicura” ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Norcia Giuseppina Perla, presente a Spoleto insieme al Sindaco di Norcia Nicola Alemanno.​