Leopoldo Vantaggioli è dottore in scienze politiche - Tuttoggi.info

Festa in casa Tuttoggi per la laurea in scienze politiche di Leopoldo Vantaggioli. Congratulazioni dottore!

Laurea in scienze politiche e relazioni internazionali all’Università degli studi di Perugia per lo spoletino Leopoldo Vantaggioli. “Il Partito Repubblicano Italiano tra la crisi della Prima Repubblica e tangentopoli” è stato il titolo della sua tesi, che ha avuto come relatore il professor Loreto Di Nucci. Ieri a Perugia si è tenuta la proclamazione del neo dottore, che ha ricevuto il punteggio di 102 su 110.

La redazione di Tuttoggi festeggia con il “nostro” Leopoldo questo importante traguardo. Congratulazioni dottore!