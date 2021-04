Leon stavolta non è super, Simon sì: la Lube domina Gara3 (3-0)

Non basta alla Sir la grinta di Atanasijevic di fronte a una prestazione perfetta dei cucinieri | Che sabato possono prendersi lo Scudetto

Leon non c’è, Simon sì e la Lube domina Gara3 della finale Scudetto (3-0). Civitanova passa ancora al PalaBarton e si porta avanti 2-1 nella serie.

Wilfredo Leon, mostruoso in Gara2, non ne mette una dai 9 metri, dove è spesso implacabile. Dall’altra parte la Lube sbaglia la Lube ritrova il servizio e la difesa a muro. Mettendo in crisi i Block Devils, a cui non basta la grinta di capitan Atanasijevic.

La ricezione di Civitamova consente a De Cecco di orchestrare al meglio. Dall’altra parte non c’è la stessa intesa tra Travica e i suoi.

Sir Safety Conad Perugia – Lube Civitanova Marche 0-3

(20-25; 18-25; 14-25)

La partita

L’equilibrio dei primi scambi si rompe con l’ace di Juantorena (9-3). Continua invece a sbagliare Leon, dai 9 metri e con le pipe a cui Travica lo chiama spesso. Dall’altra parte, invece, Simon è una sentenza.

Nonostante il cattivo inizio di Leon la Sir resta comunque attaccata alla Lube. Grazie anche alla buona vena di Atanasijevic, che trova l’ace e diversi attacchi vincenti.

Juantorena mura il capitano della Sir (18-22). I cucinieri alzano il muro e si prendono il primo set 25-20.

La Lube parte forte anche nel secondo set. L’ace di Leal vale il 7-3. E Fontana chiama i suoi.

Si riparte altri due ace di Leal. Block Devils in grande difficoltà ora anche in ricezione.

Simon non sbaglia praticamente nulla, la Lube velocizza il gioco. Leon migliora in attacco e mette due missili dai 9 metri su cui Juantorena è in difficoltà. La Lube chiude però a proprio favore anche il secondo set, dominato, 25-18.

In avvio di terzo set la Sir ritrova le forze per riequilibrare il gioco della Lube. Equilibrio rotto dall’ace di Juantorena.

Il video-check conferma il punto che tiene attaccata la Sir (9-10). Ma la Lube ritrova Rychlicki e un nuovo break (13-9), grazie all’ottima fase difesa-attacco.

I Block Devils non riescono a reagire. Civitanova dilaga

Una Lube perfetta passa ancora al PalaBarton. Sabato all’Eurosuole Civitanova può prendersi lo Scudetto. Alla Sir serve un’altra impresa per portare i cucinieri in Gara5.

(a breve servizio completo con numeri e commenti)