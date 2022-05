Leon, operazione a Malmoe: i tempi di recupero

Pulizia del tendine rotuleo del ginocchio che ha tormentato il capitano della Sir nelle ultime stagioni

Operazione in Svezia, a Melmoe, per Wilfredo Leon, per la pulizia di quel tendine rotuleo che ha impedito al campione cubano naturalizzato polacco di potersi esprimere al meglio nel finale di stagione. Con il riacutizzarsi di un fastidio che Leon accusa da oltre due anni.

I tempi di recupero previsti, per questo tipo di intervento, vanno dalle 8 alle 12 settimane. Grbic non lo avrà dunque a disposizione per la sua Polonia per Vnl e Mondiali, a meno di improbabili recuperi record per la competizione che assegna il titolo iridato. Ma potrà scendere in campo con la maglia della Sir nella prossima Superlega.