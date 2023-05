“Leggende e miti”, 3 alunni di Villa Redenta vincono concorso Erasmus+

Il progetto nell'ambito del programma Erasmus+ "Leggende e miti" ha coinvolto scuole dell'Italia, Romania, Turchia, Polonia e Portogallo

Tre bambini della classe 3° della scuola primaria di Villa Redenta di Spoleto sono i vincitori – per la categoria 6-8 anni – del concorso “Condividi la nostra storia”, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Leggende e miti”.

Il gruppo composto da Clementina Natalucci, Sofia Orazi e Isika Peter Saniru, con “Il mito della sabbia”, si è classificato al primo posto del progetto che, per l’Italia, ha coinvolto il circolo didattico Spoleto 2, insieme a scuole di Romania, Turchia, Portogallo e Polonia. Per la categoria 9 – 12 anni, invece, hanno vinto Merve Aydeniz (autore) e Miray Tabanbadir (illustratore), della Turchia, con il mito di “Shahmaran”.

Il progetto ha visto gli alunni partecipanti confrontarsi sulla scoperta di miti e leggende di diverse parti d’Europa, scrivendo un testo ed illustrandolo. L’obiettivo dell’iniziativa didattica realizzata nell’ambito del programma europeo Erasmus+ era quello di far conoscere, agli studenti dei Paesi del partenariato, leggende e miti esistenti a livello locale e nazionale per instillare loro valori morali, promuovere la lettura e la creatività e sviluppare la conoscenza di un altro modo di vivere e di pensare. Insomma, un’esperienza culturale, ma anche personale, di apertura della mente e di condivisione e dialogo con i bambini di altre nazionalità. Un’esperienza multiculturale a cui in realtà i bambini della terza della primaria di Villa Redenta (accompagnati nel progetto dalle insegnanti Margherita Petesse, Elisabetta Giarnera ed Eleonora Pederzoli) sono già abituati, essendo una classe che vede al suo interno bambini provenienti da vari Paesi del mondo.