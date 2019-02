Legge regionale Editoria, Morroni (FI) “Superare rapidamente l’impugnativa del Governo”

“Superare la situazione che si è venuta a determinare sul fronte della legge regionale a sostegno delle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, in seguito all’impugnativa, intervenuta in questi giorni, da parte del Governo”: è l’obiettivo di una proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia, Roberto Morroni.

“L’articolo della legge regionale che l’esecutivo nazionale ha ritenuto in contrasto con il dettato costituzionale e invasivo della competenza legislativa esclusiva dello Stato – ricorda Morroni – è quello che preclude la possibilità di finanziamenti a quei soggetti condannati anche in via non definitiva. L’iniziativa che ho intrapreso mira a risolvere rapidamente la criticità che si è determinata e che rischia di allungare i tempi di attuazione di una normativa fondamentale per dare sostegno al mondo dell’informazione della nostra Regione. La rielaborazione del testo, contenuta nella mia proposta, accoglie i rilievi avanzati dal Governo centrale e crea le condizioni affinché gli operatori del settore possano, quanto prima, utilizzare gli strumenti e le risorse che la legge regionale mette loro a disposizione. Al proposito auspico che la proposta di legge arrivi in Aula già nei primi giorni di marzo”.

