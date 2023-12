Le telecamere di Uno Mattina al "Giardino della Gentilezza" di Orvieto - Tuttoggi.info

Il “Giardino della Gentilezza” di Orvieto sarà il protagonista della rubrica “I Giardini della Meraviglia”, che andrà in onda all’interno della puntata di Uno Mattina in Famiglia di domenica 24 dicembre.

Il “Giardino della Gentilezza” di Orvieto in vetrina a Uno Mattina in Famiglia: l’inviato Paolo Notari e la troupe della storica trasmissione di Rai Uno sono arrivati a Orvieto per raccontare l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Gentilezza del Comune in collaborazione con l’associazione di volontariato MyLife Design e la Casa di reclusione di Orvieto, i cui detenuti si sono occupati della manutenzione del parco.

Proprio in questi giorni, dopo l’installazione delle nuove panchine interattive che rappresentano i cinque valori della gentilezza, si è concluso anche l’intervento di recupero della statua che si trova nel giardino, una delle tre sculture che l’artista surrealista Jack Zajac donò alla città di Orvieto dopo l’Esposizione internazionale di scultura all’aperto che si tenne nel 1976 alla Fortezza dell’Albornoz.

Il “Giardino della Gentilezza” di Orvieto sarà il protagonista della rubrica “I Giardini della Meraviglia”, che andrà in onda all’interno della puntata di Uno Mattina in Famiglia di domenica 24 dicembre.