Le ricette facili della cucina italiana, a prova di principiante - Tuttoggi

La cucina italiana è nota soprattutto per il rispetto degli ingredienti, che sono valorizzati al massimo. Molte ricette sono adatte anche a chi non ha grande dimestichezza con la cucina. Certo, se si preparano i piatti con maggiore frequenza, si apprenderanno anche tecniche che li rendono più gustosi e saporito. Ma sono numerose le ricette della tradizione del nostro Paese a prova di principiante.

I dolci più semplici

Alcuni dolci classici si possono preparare anche con i bambini. L’importante sta nell’avere a disposizione i corretti ingredienti e nel seguire le ricette pedissequamente. La pasticceria infatti non ammette approssimazioni; è quindi importante anche munirsi di una bilancia precisa. Tra le ricette più semplici ricordiamo quelle della crema pasticcera: una preparazione a base di tuorli d’uovo, latte (o panna per renderla più ricca) e un amido a scelta, tra farina, maizena o fecola di patate. Molto semplice da preparare è anche la crema di mascarpone, che in molte ricette è completamente a crudo: in questo caso è necessario avere a disposizione un frullatore. Sul sito https://www.nonsoloriciclo.com/ ci consigliano un’ottima idea per arricchire la crema di mascarpone con fragole e biscotti sbriciolati. Altro classico della cucina dolce italiana, molto semplice nella sua esecuzione, è la panna cotta: panna, zucchero e gelatina, solo 3 ingredienti per un risultato eccezionale.

Cucinare la pasta

La pasta si presta ad essere cucinata in modo semplice e anche molto rapido. Spesso si trovano ricette che consigliano di preparare il sugo mentre si cuoce la pasta preferita. In questo caso via libera alla fantasia, perché la pasta si abbina a qualsiasi ingrediente, dalla carne al pesce, fino alle verdure. Ci sono delle ricette a base di pasta che sono molto più complesse di quanto si possa pensare, come ad esempio la carbonara o il classico aglio e olio. Certo, per un risultato mediocre ci si può cimentare anche chi non ha mai messo piede in cucina. Se però si desidera un piatto di pasta da leccarsi i baffi, perfettamente cremoso e ben legato, allora è bene seguire i consigli dei grandi chef.

Carne e pesce

Alle volte chi non ha grande dimestichezza in cucina si trova ad aver preparato piatti in modo corretto, che però non hanno un gusto del tutto soddisfacente. Avviene spesso con la carne, ad esempio con il petto di pollo, che può risultare asciutto e triste. Il segreto con la carne e il pesce è duplice: da un lato è fondamentale seguire i corretti tempi di cottura; dall’altro lato l’aggiunta di erbe aromatiche e spezie è in molti casi la chiave di volta, che permette di trasformare una triste fettina in un’ottima scaloppina al vino o alla salvia. Per i giusti abbinamenti a volte è importante basarsi sui propri gusti; conviene però ricordare che l’esperienza la fa da padrona e ci permette di capire come, quando e in quali quantità aggiungere un’erba aromatica allo spezzatino o una marinatura al pesce. La cucina tradizionale italiana poi parte dalla spesa, che deve comprendere verdure di stagione, ingredienti freschi, alimenti di qualità, che già da soli sono la chiave di un piatto perfetto.