“Le montagne, gli uomini e gli dei”, a San Nicolò sabato incontro con Sergio Maturi

Sindaco, 3 assessori e vertici del Cai presenzieranno alla presentazione del libro di Sergio Maturi al complesso di San Nicolò

Sabato 17 dicembre alle ore 17.00 al Complesso Monumentale di San Nicolò, nell’ambito di ‘Accade a Natale a Spoleto’, la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Spoleto in occasione del periodo natalizio in collaborazione con le Associazioni del territorio, verrà presentato il libro ‘Le montagne, gli uomini e gli dei. Oltre il Monteluco, immagini e appunti di viaggio’’ di Sergio Maturi, patrocinato dal Comune di Spoleto e dal Club Alpino Italiano sezione di Spoleto ‘Enzo Cori’.

All’incontro saranno presenti Andrea Sisti, Sindaco della Città di Spoleto, Agnese Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio, Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore al Marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale, Danilo Chiodetti, Assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, Guido Luna, Presidente in carica del Cai sezione di Spoleto ‘Enzo Cori’, Achille Battaglia, scrittore e autore della prefazione, Alessandro Preda, alpinista e membro della sezione Cai di Spoleto che leggerà alcuni brani tratti dal libro e Sergio Maturi che racconterà le emozioni vissute in tanti anni di viaggi intorno al mondo. L’appuntamento sarà coordinato da Gilberto Giasprini, ex presidente della sezione di Spoleto ‘Enzo Cori’ del Club Alpino Italiano.