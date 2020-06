Lavoro, il Comune assume 106 dipendenti, 40 quest’anno: le figure richieste

Lavoro, il Comune assumerà 106 dipendenti da qui al 2020. Approvato su proposta dell’assessore Luca Merli il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, che di fatto individua il piano delle assunzioni che il Comune di Perugia intende realizzare nel prossimo triennio.

Le figure richieste quest’anno

Entro il 2020 sono previste 40 assunzioni. Servono 4 collaboratori professionali tecnici, 6 istruttori amministrativi contabili, 2 geometri, 3 istruttori culturali, 4 agenti di polizia locale, 9 istruttori socio-educativi assistenziali, 2 istruttori direttivi amministrativi, 2 istruttori direttivi tecnici, 2 assistenti sociali, 2 educatori professionali, 1 coordinatore pedagogico, 2 istruttori direttivi dell’informazione, 1 dirigente.

Negli altri anni

Nel 2021 sono previste 39 assunzioni e 27 l’anno successivo.

“Vorrei rimarcare – spiega l’assessore Luca Merli – che assumere 106 nuovi dipendenti è il frutto di un’attenta gestione amministrativa che ha consentito al Comune di Perugia di qualificarsi come virtuoso pur in tempi particolarmente difficili, grazie al puntuale rispetto di tutti i parametri di legge”.

Rinnovare la pubblica amministrazione

“Rinnovare la pubblica amministrazione – prosegue Merli – partire con un importante piano di occupazione per i prossimi tre anni, assumere nuove forze giovani, professionalmente preparate, futuri innovatori del Comune di Perugia. Sono questi gli obiettivi a cui tendo dal giorno in cui sono diventato assessore al personale – sottolinea – oltre a valorizzare il personale anche di fronte alle tante difficoltà, quali i continui e numerosi pensionamenti, il perdurare del blocco del turn over, l’essere in una situazione di sotto-organico in pressoché tutti i settori dell’Ente, con il rischio concreto di compromettere i servizi essenziali offerti ai cittadini“.