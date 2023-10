Lavoro digitale, dietrofront del Comune | Novità per ferie pregresse - Tuttoggi.info

Lavoro digitale, vittoria del Csa Ral Terni nella trattativa con il Comune. Smart working almeno una volta a settimana e nuovo piano ferie

“Il Comune di Terni, durante l’incontro tenuto nelle scorse ore, ha confermato il lavoro digitale per i propri dipendenti, facendo di fatto marcia indietro rispetto a quelli che erano gli scenari profilati dalla stessa amministrazione. Si tratta di un successo per il Csa, che per primo ha tirato in ballo la questione e che ha partecipato attivamente alla trattativa”. Così Sergio Silveri, segretario provinciale del Csa Ral Terni, ha commentato il risultato raggiunto al termine dell’incontro tenuto con i rappresentanti del Comune.

Lavoro digitale negato, dietrofront del Comune

Il tavolo era stato convocato dopo che lo stesso Csa aveva reso note le volontà del Comune di voler eliminare la possibilità del lavoro digitale per i dipendenti comunali. All’incontro hanno preso parte l’assessore al Personale Lucio Nichinonni, il direttore generale Claudio Carbone, la Rsu e le altre organizzazioni sindacali.

Novità anche per ferie pregresse

“Il Comune ha annunciato che tornerà sui suoi passi – spiega Silveri – di fatto confermando lo schema attuale con la possibilità di lavoro digitale di norma una volta a settimana. Il nuovo schema prevede anche un piano per lo smaltimento delle ferie pregresse, che verrà concordato secondo contratto di comparto, come era già nelle previsioni. Per noi del Csa dunque un successo importante, portato avanti anche grazie alla mediazione dell’assessore Nichinonni e delle altre parti coinvolte”.