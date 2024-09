Lavoro di Cittadinanza, a Terni 20 tirocini a disposizione: modificato l'importo - Tuttoggi.info

E’ stato pubblicato, a Terni, l’avviso pubblico 2024 per l’attuazione del progetto Lavoro di Cittadinanza: a disposizione circa 20 tirocini, per un totale di 135.000,00 euro.

E’ stato eliminato, rispetto al passato, il requisito relativo al parametro ISEE, ed è stato modificato l’importo previsto per l’indennità di tirocinio (da 450 a 600 euro lordi al mese), per un impegno pari a 20 ore settimanali.

“Il progetto – dichiara l’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura – prevede l’attivazione di percorsi di tirocinio extra-curricolare, con l’obiettivo di sostenere le fasce deboli e le persone a rischio di povertà, residenti nel Comune di Terni, attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e socio-lavorativa”.

Altamura: “Attraverso i progetti di tirocinio extracurricolare i beneficiari potranno acquisire competenze in aree di forte interesse e possibilità di sviluppo”

“Attraverso i progetti di tirocinio extracurricolare i beneficiari potranno acquisire competenze in aree di forte interesse e possibilità di sviluppo (innovazione sociale, sperimentazione di nuove tecnologie, rigenerazione urbana, cura del territorio), con percorsi personalizzati ritenuti efficaci e congrui alle competenze e alle capacità dei beneficiari”, dichiara l’assessore Altamura.

“L’assistente sociale dovrà attestare la presa in carico della persona e condividere con la stessa l’opportunità di attivare la misura in oggetto, al fine di promuovere e facilitare l’inclusione sociale del potenziale beneficiario. La presa in carico da parte dell’Assistente sociale resta attiva per tutta la durata del progetto e prevede momenti di condivisione strutturata con gli operatori del SAL (Servizio di Accompagnamento al Lavoro ) rispetto alla costruzione del progetto di inclusione e all’andamento dell’esperienza di tirocinio”.

Come presentare le richieste

Le richieste dovranno essere presentate:

a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni – P.zza Mario Ridolfi n.1 – 05100 Terni;

b) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it.

Ogni domanda potrà essere presentata fino alle ore 14.00 del 31/12/2024.