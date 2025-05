“LavoriAMO per cambiaMENTI”: Un progetto umbro per promuovere rispetto e tutela nei luoghi di lavoro e nella società - Tuttoggi.info

Mercoledì 14 maggio si è svolta presso la Sala Falcone Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia la conferenza stampa di presentazione di “LavoriAMO per cambiaMENTI”, un’iniziativa innovativa nata con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto e della tutela nei contesti lavorativi e sociali

(Perugia) Alla presentazione di “ “LavoriAMO per cambiaMENTI” hanno partecipato autorità locali come Massimiliano Presciutti, Presidente della Provincia di Perugia, Dario Sallustio, Questore di Perugia, e rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui , Francesca Pasquino , che ha portato il saluto della sindaca Vittoria Ferdinandi, e Leonardo Varasano. Sono stati inoltre presenti i testimonial di rilievo come l’avvocato Nicodemo Gentile, Presidente di Penelope Italia, e Adelaide Basilio, Presidente di Penelope Umbria, a testimonianza dell’impegno condiviso contro la violenza di genere e le discriminazioni.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Perugia e supportata dall’Associazione Giornalismo Attivo (AGA), si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sociale, con l’obiettivo di portare temi delicati e spesso relegati all’ambito privato sotto i riflettori pubblici. La conferenza è stata moderata da Simona Ambrosio, che ha illustrato le finalità del progetto e le modalità di intervento.

Queste le tematiche che verranno affrontate nei vari incontri : Contro la violenza; contro l’abuso di tecnologia; contro le truffe on line; safeguardine; contro il cyberbullismo; contro il bullismo; educazione all’affettività; prevenzione e sport.

Dal cuore dell’Umbria parte così una rivoluzione silenziosa ma potente, che mira a combattere la violenza di genere, il bullismo, le truffe online e l’abuso di tecnologia, promuovendo una nuova coscienza sociale attraverso un’alleanza tra imprese, associazioni, istituzioni e cittadini.

Il progetto “LavoriAMO per cambiaMENTI” si svilupperà tra maggio e novembre 2025, coinvolgendo gli store della Fuso Group, rappresentati da Samantha e Valentina Fuso, attività presenti tra Umbria e Lazio, che diventeranno spazi di dialogo e riflessione. In dieci appuntamenti, tra mostre fotografiche, presentazioni di libri, testimonianze dirette e incontri con esperti, si affronteranno temi fondamentali come la prevenzione della violenza di genere, l’educazione all’affettività, il cyberbullismo, le truffe online e l’importanza dello sport come strumento di inclusione e crescita.

Il primo evento si è tenuto il 14 maggio, e seguiranno altri nove incontri distribuiti nell’arco di un anno. Ogni tappa rappresenta un’occasione di confronto e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare le attività commerciali in veri e propri luoghi di educazione e riflessione.

“LavoriAMO per cambiaMENTI” non è solo un progetto culturale, ma un impegno etico concreto: le aziende coinvolte adotteranno policy interne contro la violenza di genere, offrendo tutele alle lavoratrici e formazione ai dipendenti. La comunicazione sarà capillare, attraverso social media e media locali, affinché il messaggio di rispetto, inclusione e consapevolezza raggiunga il più ampio pubblico possibile.

Un esempio virtuoso di come il mondo del lavoro, dello sport e del sociale possano collaborare per costruire un futuro più equo e rispettoso, partendo dal cuore dell’Umbria per diffondere un messaggio di cambiamento che ha il potere di coinvolgere e trasformare la società.