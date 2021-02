Lavori Umbra Acque, 14 vie di San Giustino rimarranno senz'acqua per oltre 4 ore - Tuttoggi

Lunedì 1 marzo dalle ore 8.30 alle 13 sarà sospesa l'erogazione d'acqua, ecco dove

A causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, in molte di vie di San Giustino, lunedì 1 marzo, verrà sospesa l’erogazione d’acqua in ben 14 vie per l’intera mattinata.

Dalle ore 8.30 alle 13 rimarranno a secco: Via Giovanni Ottavio Bufalini; Via della Chiesa; Via Largo Dezzi; Via dell’Arco; Piazza Aldo Moro; Via del Sole; Via del Popolo; Via Toscana; Via Antonio Meucci; Piazza IV Novembre; Via della Castellina; Via Firenzuola; Via del Fornaio; Via del Mattatoio.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque sarà comunque a disposizione degli utenti h24 al seguente numero verde: 800 250 445