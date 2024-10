Lavori Umbra Acque, a Gualdo Tadino una notte intera senza acqua in 60 vie - Tuttoggi.info

Nell’ambito del progetto di riduzione delle perdite d’acqua – finanziato con fondi PNRR – nel territorio di Gualdo Tadino verranno effettuati nuovi interventi agli impianti ed alle reti idriche di distribuzione da parte di Umbra Acque.

Di conseguenza sarà necessario – dalle ore 23.30 di mercoledì 16 alle ore 6 di giovedì 17 ottobre – sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie e zone limitrofe dell’abitato di Gualdo Tadino, in Loc. Palazzo Ceccoli e frazione Cerqueto:

Via delle Rocchette

Via Giacomo Matteotti

Via della Colonia

Via Ribacchi

Via Giuseppe Verdi

Via Flaminia Sud

Via Mafalda di Savoia

Via del Biancospino

Via Martiri di Cerqueto

Via Baglioni

Via Cossetto

Via West Pittston

Via Pennsylvania

Via Thionville

Via Soraton

Via Audun Le Tiche

Largo dell’Emigrante

Via Dudelange

Via Gorizia

Via Pola

Via dei Narcisi

Via dei Gerani

Via dei Ciclamini

Via Corrado Anastasi

Largo Angelo Barberini

Via Flaminia Antica

Via Sandro Pertini SR444

Via Sicilia

Via Calabria

Via Piersanti Mattarella

Via Campania

Via Case Pennoni

Via del Colle

Via Aldo Moro SR444

Via Aldo Moro SP245

Via Guido Rossa

Via Salvador Allende

Via Vittorio Bachelet

Via Ideale Pieretti

Via Palmiro Togliatti

Via Madonna delle Rotte

Via Giordano Bruno

Via Perugia

Via Adolfo Leoni

Via Superga

Via del Bucaneve

Via Monte vettore

Via delle Viole

Via Giuseppe di Vittorio

Strada Regionale 444 del Subasio

Via Dalmazia

Via Bruno Ciari

Via Secondo Tacchi

Via Oreste Tomassini

Via Pietro Nenni

Via Lussemburgo

Via Francia

Via Belgio

Via Emilio Alessandrini

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445