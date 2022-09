Lavori Umbra Acque, 21 frazioni tra Castello e Umbertide resteranno senz'acqua per 16 ore - Tuttoggi

A Umbertide lo stesso disservizio avrà luogo anche in città – Umbertide paese e zona industriale – e nelle frazioni di Montalto, Borgo Baraglia, Civitella Ranieri, Pian d’Assino, Montecorona, Pierantonio SS219, Calzolaro, Verna, Ranchi e Banchetti.

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento h 24 al numero verde 800.250.445