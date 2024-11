Lavori sulla rete idrica ad Arrone: le zone interessate - Tuttoggi.info

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Arrone.

Giovedì 7 novembre, dalle 8.30 alle 13, il cantiere interesserà Via della Grotta, Via Sandro Pertini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Antonio Gramsci, Via Marconi, Vocabolo Forca Sant’Angelo, Casa Picerno, Vocabolo Valleludra, Vocabolo Mola Bella e zone limitrofe.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034.