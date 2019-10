Lavori sulla rete idrica, a Umbertide prevista una notte senz’acqua | Ecco dove

Un’intera notte senza acqua in ben 22 vie di Umbertide. Ad annunciarlo è Umbra Acque che, a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, sospenderà l’erogazione dalle ore 22 di mercoledì 30 alle ore 6 di giovedì 31 ottobre. Nello specifico saranno interessate dal momentaneo disservizio le seguenti vie: Via Spoletini; Via Andrea Costa; Via IX Novembre; Via Pian di Botine; Via dei Sarti; Via delle Vaglie; Via Calabria; Via XII Settembre; Via Madonna del Moro; Via Toscana; Via Emilia; Via Abruzzi; Via Cesare Battisti; Via Marche; Via dei Fabbri; Via Luca Signorelli; Via Umbria; Via Guiduccino della Fratta; Via Liguria; Via Soli; Via Secoli; Via delle Tabacchine e limitrofe.

L’azienda ricorda inoltre che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso l’ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 ci si può rivolgere al seguente numero verde: 800 250 445.

