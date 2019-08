Lavori sulla rampa per la E45, lunghe file

share

Lunghe file in uscita da Perugia a causa del cantiere Anas per l’intervento sullo svincolo tra il Raccordo autostradale e la E45. Interventi che riguardano la rampa in discesa, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila.

La coda delle auto in questo momento arriva ben oltre la galleria di Piscille.

Come sta accadendo in questi mesi caratterizzati dai cantieri, si provano le strade interne. Anas ha assicurato che i lavori che interessano la scarpata saranno eseguiti in tempi rapidi.

share

Stampa