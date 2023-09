Lavori sulla E45, chiuso lo svincolo di Lidarno: così cambia la viabilità

Anas comunica i provvedimenti per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale

Anas comunica che da lunedì chiuso lo svincolo di Lidarno sulla E45, per consentire l’esecuzione lavori di pavimentazione. Sarà infatti disposta – per chi viaggia in direzione Cesena – la chiusura del tratto incluso tra i km 74,500 ed il km 77,765, con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione nella carreggiata opposta, in direzione Roma.

In concomitanza sarà istituita la chiusura al traffico – in direzione Cesena – sia delle rampe dello svincolo di Lidarno (km 75.300) che la rampa di immissione dalla SS318 per chi proviene da Ancona.

Per i veicoli proveniente dalla statale 318 e diretti a Cesena è consigliata l’uscita allo svincolo di Ospedalicchio lungo la SS75 ed eseguire l’inversione di marcia.