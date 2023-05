Lavori sul ponte di Mercatello, riapertura a senso alternato entro la fine di giugno - Tuttoggi.info

A fronte di alcuni episodi che si sono verificati durante gli orari di chiusura del cantiere, il Comune ha deciso il divieto di attraversare

Stanno proseguendo con i tempi programmati, e nonostante le non agevoli condizioni meteo caratterizzate fin qui da frequenti piogge, i lavori di consolidamento effettuati dalla Provincia di Perugia sul ponte che attraversa il Nestore all’ingresso della frazione di Mercatello. Lo stato dei lavori è tale che la riapertura del ponte, chiuso al traffico dai primi giorni di maggio, avverrà almeno a senso alternato entro la fine di giugno. Nel frattempo, il Comune continua a farsi carico di mantenere nelle migliori condizioni possibili per il transito veicolare la strada vicinale che costituisce uno dei principali percorsi alternativi per raggiungere la frazione.

“Provincia, Comune e ditta esecutrice dei lavori – spiega l’assessore alla viabilità Patrizia Trequattrini – sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi dei cittadini della frazione. Allo stesso tempo è importante che i cittadini collaborino con le istituzioni, rispettando innanzitutto il divieto di attraversamento del ponte. Purtroppo, nelle scorse settimane si sono verificati attraversamenti con ciclomotori del ponte nelle ore di inattività del cantiere. Si tratta di un atto estremamente grave, con forte rischio per l’incolumità di chi lo ha compiuto e senza tenere conto che in caso di incidente si rischia anche il sequestro del cantiere con un prolungamento della chiusura del ponte e, quindi, dei disagi per i cittadini. Uno scenario che va assolutamente scongiurato. L’appello è quindi a tutti i cittadini di non accedere al ponte, rispettando il divieto di transito, sia a piedi che su un qualunque mezzo”.