Lavori su strade, cantieri a Narni e Stroncone - Tuttoggi.info

Lavori per manutenzione strade, due ordinanze della Provincia per i cantieri di Narni e Stroncone. Ecco come cambia il traffico

La Provincia di Terni ha emanato due specifiche ordinanze che riguardano tratti stradali nei comuni di Narni e Stroncone. A partire da oggi a Narni, sulla Sp 29 Capitonese verrà attivato un senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le 24 ore, nella zona del bivio per l’innesto al Rato, dal km 7+230 al km 7+570. Il provvedimento è stato chiesto dalla ditta che per conto di Erogasmet sta eseguendo lavori di posa in opera di una condotta del gas. L’ordinanza resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Sempre da oggi sulla Sp 65 di Santa Lucia nel comune di Stroncone vige la proroga del senso unico alternato regolato da semaforo, anche in questo caso per tutte le 24 ore e fino al 15 dicembre. L’ordinanza segue la richiesta della ditta che per conto di E-Distribuzione sta ultimando la posa di nuove tubazioni per il passaggio di cavi elettrici nel tratto compreso fra il km 1+350 e il km 1+630.