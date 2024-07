Lavori su strade a Orte, Alviano, Penna e Giove - Tuttoggi.info

Lavori sulle strade della Provincia di Terni, 400mila euro di investimenti. Sensi unici alternati e semafori per i cantieri

La Provincia di Terni ha avviato oggi nuovi lavori stradali per 410mila euro su quattro strade provinciali. Si tratta delle Sp 11 Todi-Orte e Sp 30 entrambe tra Alviano e Alviano scalo, Sp 84 a Penna in Teverina e Sp 31 di Giove.

Ad Alviano sono previsti investimenti di 180mila euro per il rifacimento delle pavimentazioni stradali in alcuni tratti dei centri abitati e fuori da essi, nelle zone maggiormente deteriorate.

Lavori su strade

A Penna in Teverina e Giove invece le risorse ammontano a 230mila euro di fondi delle Aree Interne per la riqualificazione di un tratto di circa 300 metri nel centro abitato di Penna in Teverina e lungo la Sp di Giove per altri 300 metri. Per tutti i lavori la Provincia ha emesso apposite ordinanze che istituiscono il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri al fine di garantire sicurezza agli operatori delle ditte incaricate e alla circolazione veicolare.