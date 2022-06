Lavori alla "strettoia" di San Secondo, cambiano viabilità e sosta per 2 settimane - Tuttoggi

Centro della frazione off limits: due i percorsi alternativi, passando per Croce di Castiglione (imboccando via Antonini) o per la Ss Tiberina 3 Bis | Ecco tutti i nuovi divieti di sosta e transito indicativamente dal 4 al 16 luglio

Interruzione temporanea al traffico, dal 4 al 16 luglio, lungo la Sp 105 di Trestina (tratto 1°), per lavori di manutenzione straordinaria all’edificio di via Etrusca 1, al centro della cosiddetta “strettoia” di San Secondo (Km. 6 + 500).

Inevitabili anche modifiche provvisorie alla viabilità, dove il centro storico di San Secondo verrà letteralmente bypassato con una deviazione per Croce di Castiglione. L’altro percorso alternativo, da Città di Castello, è invece la Ss Tiberina 3 Bis, che passa per le frazioni di Santa Lucia, San Maiano e Cinquemiglia, dove si può tornare a San Secondo passando per Fabbrecce.