Lavori pubblici e sviluppo, Zuccarini: "Settimana importante per Foligno"

Lavori pubblici e rilancio. La settimana che si sta chiudendo è stata per Foligno quella della crisi del Coronavirus e del ritorno alla piena operatività. Il sindaco Stefano Zuccarini mette insieme una serie di tasselli che hanno trovato in questa settimana il proprio posto nel mosaico dell’attività amministrativa e parla di “settimana importante”.

Ospedale di Foligno e Auditorium

“Abbiamo infatti messo in calendario il ritorno alla totale funzionalità dell’ospedale San Giovanni Battista, affiancando altresì importanti progetti di rilancio e di potenziamento, all’altezza di Foligno e del suo territorio, come punto di riferimento regionale e a livello nazionale – è detto in una nota – è stata disposta l’apertura straordinaria e fissa del Museo Naturalistico, dell’Infopoint e del Museo Archeologico di Colfiorito per tutti i week end dell’estate, a partire proprio da questa fine della settimana, una scelta che permetterà alla nostra montagna di cogliere a pieno opportunità turistiche ed attrattive, mai garantite sino ad ora. Riaprirà le porte anche il suggestivo Auditorium di San Domenico, con la ripresa degli eventi della stagione di musica: un bel segnale per la vivacità del nostro ricco tessuto culturale. Lunedì partiranno diversi laboratori gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, che spazieranno dal trekking urbano alla letteratura, dalla narrativa all’escursionismo, dal teatro allo sport, per venire così incontro alle esigenze dei giovani e dei loro genitori. E’ ripartita l’attività di manutenzione e di sfalcio nelle zone della ValMenotre, per ridare la giusta attenzione ed il meritato valore alle frazioni ed ai borghi, nel rispetto delle esigenze degli abitanti, e dei tanti visitatori che frequentano sempre di più questi luoghi“.

Viabilità e lavori pubblici a Foligno

“Abbiamo concluso i lavori di sistemazione della pavimentazione lungo la centralissima via Garibaldi, lasciata per troppo tempo degradata e sconnessa, che, oltre a rappresentare un serio pericolo per tutti gli utenti della strada, dava una pessima immagine ad una delle strade più prestigiose del centro storico. Stessa operazione che avevamo già effettuato in via XX Settembre, ora adeguatamente messa in sicurezza, e che, a breve, andremo ad attuare anche sul Ponte San Magno. Come promesso, si sta concludendo la riqualificazione di Porta Romana, con l’eliminazione di cartelli stradali e pali che si trovavano a ridosso delle storiche colonne, mentre era già stata riattivata l’illuminazione artistica. Un luogo simbolo, che meritava le giuste attenzioni“. In settimana anche il salto al vescovo Sigismondi. “Ringrazio tutta la squadra dei miei assessori, che non ha mai smesso di lavorare a fondo in ogni campo, e soprattutto ringrazio i Folignati per la pazienza e la comprensione dimostrata nell’affrontare qualche disagio, dovuto purtroppo ad inevitabili rallentamenti operativi“.