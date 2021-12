Lavori in Provincia di Terni, modifiche alla viabilità - Tuttoggi

Lavori in Provincia di Terni e variazioni alla viabilità; sulla SP 4 Arronese è in vigore un senso unico alternato sino al 3 febbraio.

Una serie di lavori interesseranno la Provincia di Terni fino al 3 febbraio 2022; sono previste, pertanto, una serie di modifiche alla viabilità.

Senso unico alternato sulla SP 49 Allerona-Allerona Scalo

Dal 14 dicembre fino al 23 dicembre, nello specifico, senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla SP 49 Allerona–Allerona Scalo, nei comuni di San Venanzo e Montegabbione. L’ordinanza della Provincia di Terni, finalizzata a facilitare la posa di una tubazione trasversale per acque bianche, e il consolidamento del corpo stradale, riguarda il tratto di strada compreso fra il km 4+000 e il km 4+100.

SP 9 Tuderte-Amerina, senso unico alternato fino al 23 dicembre

Un altro senso unico regolato da semaforo, invece, è attivo sulla SP 9 Tuderte-Amerina ad Amelia, e durerà anch’esso fino al 23 dicembre. Il tratto interessato va dal km 22+180 al km 24+940, al fine di consentire il posizionamento di un tubo di rete gas.

Lavori di posa di cavi in fibra ottica sulla SP 4 Arronese

Anche sulla SP 4 Arronese, dal 3 dicembre, si viaggia con senso unico alternato, regolato sia da semaforo che da movieri. Il tratto va dal km 3+300 al km 9+400, e il provvedimento terminerà il 3 febbraio 2022. Il senso unico è in vigore dalle 7.00 alle 19.00, per eseguire lavori di posa di cavi in fibra ottica.

SR 313 Passocorese, senso unico alternato per la potatura di alberi

Fino al 23 dicembre, infine, sulla SR 313 Passocorese, nel comune di Stroncone, funzionerà un senso unico alternato regolato da semaforo e movieri, con possibili brevi sospensioni della circolazione limitatamente al tempo necessario allo sgombero del materiale sul piano viabile, in prossimità del Km 51+050. La modifica alla viabilità, in vigore dalle 8.00 alle 17.00, permetterà la potatura e l’abbattimento di alcuni alberi.