Lavori in E45, il 7 e 8 luglio chiuse entrambe le uscite per Umbertide in direzione Perugia - Tuttoggi.info

Lavori in E45, il 7 e 8 luglio chiuse entrambe le uscite per Umbertide in direzione Perugia Lunedì e martedì chiuderà l'uscita Nord mentre lo svincolo Umbertide/Gubbio è chiuso da giorni (lo resterà fino al 15), per andare ad Umbertide sarà possibile utilizzare uscite di Montone o Pierantonio

