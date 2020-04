Lavori Enel alla cabina Oscano e zona Colle Umberto e Colognola - Tuttoggi

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domenica 26 aprile eseguirà un intervento circoscritto per estensione e rapido per durata, ma urgente e importantein termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Perugia, con particolare riferimento alla cabina denominata “Oscano”.

Si tratta di un’attività di manutenzione urgente per la sostituzione del trasformatore dell’impianto, che risulta danneggiato eche sarà rinnovatoattraverso l’installazione di una nuova macchina di maggiore potenza. Le ragioni appena illustrate rendono l’intervento non rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari).

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato eccezionalmente per domenica 26 aprile, in modo da venire incontro alle attività rimaste operative nei giorni feriali, a partire dalle ore 8:30 con conclusione nella mattinata (alcune operazioni per il ripristino del normale assetto di rete potrebbero protrarsi fino al primissimo pomeriggio). Grazie a bypass da linee di riserva, l’area di interruzione temporanea sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze tra strada della Forcella, strada dell’Oscano, via della Gessara e via della Zolfara (pochissimi civici per ogni via).

Lunedì 27 aprile, invece, sempre a Perugia le squadre operative dell’Azienda elettrica effettueranno due interventi, l’uno in zona Colle Umberto, strada di Compresso (intervento a partire dalle 13:30 con conclusione nel primo pomeriggio) per la sostituzione di un isolatore rotto lungo la linea su cui saranno installati anche elementi di ottimizzazione tecnologica, e l’altro nell’area limitrofa compresa tra strada della Forcella, strada di Compresso e di Canneto per rinnovare un’apparecchiatura danneggiata nella cabina Colognola (lavori a partire dalle 8:30 con conclusione nella mattinata).

In tutti i casi i tecnici di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.