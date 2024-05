Lavori e cantieri sulla Tuderte-Narni e Attigliano - Tuttoggi.info

Lavori per sostituire la condotta idrica. Senso unico alternato anche ad Attigliano per la pavimentazione

Scatterà domani, 14 maggio, e durerà fino al 24 dello stesso mese un senso unico alternato regolato da semaforo su un tratto della Sp 1 Tuderte-Narnese nel comune di Narni, in località Tre Ponti. L’ordinanza, h24, emessa dalla Provincia su richiesta della ditta esecutrice dei lavori riguarda il km 0+913 dove saranno eseguiti lavori di sostituzione della condotta idrica.

Attigliano

Una seconda ordinanza emessa sempre dalla Provincia, riguarda invece la Sp 31 ad Attigliano dove dal 22 maggio al 21 giugno funzionerà un senso unico alternato regolato da semaforo dal km 16+130 al mm 16+820 (dalle 7,00 alle 19,00). Il provvedimento della Provincia si è reso necessario per far svolgere in sicurezza alla ditta interessata i lavori di ripristino della pavimentazione dopo gli scavi per la posa di materiale funzionale al miglioramento delle telecomunicazioni.