Lavori di manutenzione sulla rete idrica nei Comuni di Terni e Amelia - Tuttoggi.info

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nei Comuni di Amelia e Terni. Ad Amelia, lunedì 10 giugno dalle 8.00 alle 13.00, in Strada dell’Arduino, Località Foce; a Terni, martedì 11 giugno, dalle 8.30 alle 12.30, in Via Airoldi e zone limitrofe.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e mobile.