Lavori di manutenzione sulla rete idrica ad Alviano, San Gemini e Terni: date e orari - Tuttoggi.info

Sono in programma, per martedì 29 agosto dalle 8.30 alle 12.30, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Alviano.

Il cantiere interesserà le seguenti località e vie: San Giovanni, Novelli, Vittorio Emanuele III, Mazzini, Cocola, D’Alviano, delle Chiuse, Case Sparse, Regina Margherita, Assunta in Cielo, del Campanile, Fontananova, Camparcangelo, Piagge, IV Novembre, Vittorio Emanuele II, Marconi, Umberto I, Toselli, Scuola Vecchia, Garibaldi, Padre Fedele Schiaroli, S. d’Acquisto, Azzurro, Verdi, Poggetto, Giardino, XXIV Maggio, Fossatello.

San Gemini

Nel Comune di San Gemini, invece, i lavori di manutenzione sono previsti per mercoledì 30 agosto, dalle 8.30 alle 13.

Il cantiere interesserà Via della Rocca, Via del Tribunale, Via Casventino, Via 1° Maggio, Via S. Giovanni, Via Tuderte, Via della Stazione, Via Canova, Via Roma, Viale Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via della Misericordia, Via della Libertà, Via della Resistenza, Via Ternana, Via delle Mura, Via Cataone, Località Favazzano, Via del Poggiame, Via Socrate, Vicolo Gelli e zone limitrofe.

Terni

Nel Comune di Terni, giovedì 31 agosto dalle 9 alle 13, il cantiere interesserà Strada di Piedimonte, Via Palmucci, Via delle Cinque Strade e zone limitrofe.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e mobile.