Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Terni e a Narni: giorni e orari - Tuttoggi

Terni

Il cantiere, a Terni, dalle 9.00 alle 13.00 del 6 marzo, interesserà Via Pestalozzi, Via Cesare Battisti (incrocio Via Radice fino area Silca), Via Gabelli, Piazza Cuoco, Via Filangieri, Via Lambruschini, Via Radice e zone limitrofe.

Narni

Martedì 7 marzo, invece, lavori di manutenzione nel Comune di Narni dalle 9.00 alle 12.00. Il cantiere interesserà Strada delle Pretare (civico 51), Via dell’Argine, Strada dei Pini, Strada di Santa Lucia, Strada di Narni Sant’ Urbano (da civico 1 a civico 55), Via della Fontana, Via di Colle Rosso e Strada di Colombata.