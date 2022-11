Lavori di manutenzione sulla rete idrica a San Gemini e Otricoli - Tuttoggi

Durante gli interventi potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii, comunque, metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 (da telefono fisso) e 0744.441562 (da mobile).

San Gemini

A San Gemini il cantiere, dalle 9.00 alle 13.00, interesserà Via Tullio Bertozzi, Via Socrate, Via delle Grazie, Via del Popolo, Via Colletrave, Via Narni e zone limitrofe.

Otricoli

A Otricoli il cantiere interesserà Via Roma, Via Marzio Erculei, Via Palombara, Via Tommaso Sillani, Via Della Valle, Via Rosella, Via Vittorio Emanuele, Strada dell’Ortera, Via del Colle, Strada del Pozzo, Strada San Vittore, Via delle Muse, Strada Cerquacupa, Località Acquabona, Via San Francesco, Strada Santo Pietro, Strada Crepafico, Strada delle Grotti, S.S. 3 fino a confine Lazio, Località Castellaccio, Strada Baucchelle, Via Flaminia, Strada Castello delle Formiche e Strada dei Pianacci.

Durante le operazioni, a Otricoli, sarà garantito un servizio di stazionamento di un’autobotte presso Piazza Papa Giovanni XXIII, per eventuali emergenze e imprevisti che potrebbero verificarsi nell’orario dei lavori.