Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Lugnano e Attigliano venerdì 7 ottobre - Tuttoggi

Aree interessate

Il cantiere, dalle 8.00 alle 12.00, interesserà: Via Poggio del Gatto, Via Camporiccio, Via Casesciarre, Via Pantano, Via Pozzo, Via Quercia Cupa, Via Vallerotta, Via Ramici, Via Cerreto, Via San Pietro, Via Vaporicchio, Via Fondo Zucchetto, Via Torre, Vocabolo Grotteria nel territorio di Lugnano; Via della Piantata, S.P. 33 Strada Lugnano – Attigliano, Strada S. Eugenia, Via dei Poggi nel territorio di Attigliano.

Lavori anche a Cesi, nel Comune di Terni

Fino alle 13.00 di martedì 3 ottobre, invece, lavori a Cesi, nel Comune di Terni, in Via Angelo Cesi, Via Stefano Bellini, Via Regina Elena, a Vocabolo Sant’Erasmo, sulla Strada Provinciale 22, in Via Terra Miura, Strada della Pittura, presso Villaggio Marconi, in Strada di Bracciale, a Vocabolo Montione, in Via Santa Maria di Fuori, Via del Poggio, Via Carsulae, a Poggio Azuano, in Strada di Collestacio, Strada di Condotto, Strada delle Morelle, Strada di Torracchione, Strada del Piantoneto, Strada di Mazzamorello, Via della Lince, Strada di Lione, Via del Pozzo Saraceno, Via Macinarotta, Strada di Campo Maggiore, Strada di Pietrara, Via Felice Contelori.