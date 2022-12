Lavori ampliamento Campus "Da Vinci" in ritardo di 6 mesi "In cantiere solo 4 muratori" - Tuttoggi

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere provinciale Giovanni Dominici (Lega) con una interrogazione: “Ancora non siamo a metà dell’opera e ci sono 16 classi del Campus che girano a rotazione non avendo spazi. Tutti i laboratori sono inoltre diventati delle aule, così come la palestra. Come ci è stato riferito presso il Campus lavorano solamente 4 muratori, l’intonaco viene fatto con una piccola betoniera e l’impianto elettrico di riscaldamento non è attivo”.

“I lavori – aggiunge Dominici – procedono a singhiozzo e, nonostante i ritardi, la ditta appaltatrice ha fatto pure il ponte dell’Immacolata. L’istituto ha anche in programma finanziamenti del PNRR per sistemare laboratori ed aule ma il rischio è che potrebbero finire dispersi a causa dei ritardi con cui procedono gli interventi. Inoltre i bagni al piano inferiore della scuola sono chiusi per lavori, quindi c’è una grave carenza di servizi igienici: una cosa impensabile visto che la scuola ospita circa 1200 studenti”.

Nell’interrogazione l’esponente leghista chiede dunque “se sono stati mai svolti sopralluoghi da parte degli Uffici competenti della Provincia di Perugia e se si intende trovare una soluzione con la ditta aggiudicataria dei lavori aumentando il personale o tramite straordinari per completare gli interventi di ampliamento del ‘Da Vinci’ entro i 6 mesi previsti dall’ultima proroga”. Dominici ha infine proposto un sopralluogo con presidente della Provincia, consigliere delegato all’edilizia scolastica e dirigente dell’ufficio competente “per vedere di persona lo stato dell’arte e le condizioni in cui studenti, insegnanti e personale non docente sono costretti a condividere quei pochi spazi a loro disposizione”.